Metalski festival še vedno ni vrnil denarja za vstopnice za leti 2020 in 2021

Ko je leta 2020 nenadoma nastopila pandemija in za dve leti onemogočila glasbene festivale po vsej Evropi, se je večina organizatorjev tovrstnih dogodkov znašla v težavah. A medtem ko je večina drugih sorodnih festivalov kupcem vstopnic za odpovedane dogodke denar po hitrem postopku vrnila, številni ljubitelji metal glasbe, ki so želeli obiskati največji metal festival v Sloveniji, MetalDays, še vedno čakajo na vračilo.

Lastnika podjetja, ki festival organizira, zakonski par Slobodan in Nika Brunet Milunović, sta opozorila, da sta se znašla v težkem finančnem položaju, in kupce vstopnic pozvala, naj se v dobro festivala v težavah vračilu odpovedo. Rok za vračilo sta sicer ves čas pomikala v prihodnost, rekoč, da denarja še nimata. Po nenehnih obljubah o skorajšnjem vračilu sta organizatorja objavila javno obvestilo, ki v uradnem tonu in s sklicevanjem na sodbe in pravne akte upnike obvešča, da jim po slovenski zakonodaji denarja nista dolžna vrniti. Kljub temu jim ga, iz lastnih moralnih nagibov, v nedoločeni prihodnosti, ko bosta denar imela, vendarle nameravata vrniti, sta obljubila poslovneža, ki medtem na obali Zanzibarja gradita »holistični center« oziroma ograjeno turistično naselje.