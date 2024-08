Vrhunski program ob okrogli obletnici festivala

V nadaljevanju preberite:

Poletni lutkovni pristan, ki velja za mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo v tem prostoru, bo v jubilejni, 35. izdaji ponudil štirinajst predstav, v Maribor bodo prišla gledališča iz Finske, Slovaške, Madžarske in Italije. Tokrat bodo pripravili tri premiere, eno predstavo pa uprizorili v sodelovanju s Festivalom poezije in vina, ki se bo na bližnjem Ptuju odvijal v približno istem času. Organizacijska vodja festivala Tanja Lužar je poudarila, da bodo, kot se za okroglo obletnico spodobi, na repertoarju zares odlične predstave, in sicer za vse starostne skupine, od najmlajših do odraslih.