Glasba spreminja življenje na bolje

Če bi države po svetu namenile zgolj odstotek denarja, ki ga namenijo za nakup orožja, za nakup glasbil, bi bil svet veliko boljši. Glasba je univerzalna hrana za dušo in zdravilo. O tem pričajo številni svetovni projekti, eden se bo zgodil prav kmalu, in sicer Praznik glasbe , ki bo v ponedeljek, 21. junija. Projekt Playing for Change pa poteka nenehno.Komunikacijska globalizacija je na področju kulture naredila velik preskok. Zaradi interneta, novih tehnologij in družbenih omrežij je uporabnikom kultura velikokrat dosegljiva brezplačno. Glasba je v tej kulturni izmenjavi, pa tudi kulturnem ozaveščanju, med ­vodilnimi.