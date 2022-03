Izjemen preplet glasu in vibrafona

Pevka Ajda Stina Turek in vibrafonsit Vid Jamnik tvorita nenavaden duet, ki je nedavno pri ZKP RTV Slovenija izdal album Rajska ptica z dvanajstimi skladbami. Za ta koncert sta oba priletela iz tujine. Ajda Stina Turek namreč končuje magisterij contemporary performanca in glasbene produkcije na Berklee College of Music v španski Valencii, Vid Jamnik pa zaključuje magistrski študija jazzovskega vibrafona na Manhattan School of Music v New Yorku. V Curkarna baru bosta nastopila v nedeljo, 13. marca, ob 20. uri z gostom trobentačem Tomažem Gajštom.

Sta že dolgoletna znanca in sodelavca, kako se je pa vse začelo?

Ajda Stina Turek: Srečala sva se prej, spoznala pa sva se v Bostonu v Združenih državah Amerike na Berklee College of Music leta 2014, ki sva jo obiskovala. Ko sem zvedela, da on tam študira, sem ga kontaktirala in se pozanimala, kako je tam.

Vid Jamnik: Tisto poletje sem zaključil prvi letnik, Ajda pa je bila ravno sprejeta. Takrat se je iztekala najemniška pogodba za stanovanje moje kolegice, s katero sem si ga delil. Trebalo se je odločili ali se izselim ali pa, da ga z Ajdo še naprej najameva. Tako sva bila cimra štiri leta.

Ajda Stina Turek: No, pet let. Bila sva še eno leto cimra v New Yorku.

Skupni nastopi so vama bili nekako usojeni? Ajda Stina Turek in Vid Jamnik, Rajska ptica, ZK RTV Slovenija, 2022

Ajda Stina Turek: Na Bekeleeju smo morali pripraviti recitale, enega na mesec in sva se tam še glasbeno povezala.

Združila sta glas in vibrafon, kar je precej nenavaden duet, saj sploh ne poznam še kakšnega.

Ajda Stina Turek: Verjetno res ne obstaja in zato sva tudi poglobila sodelovanje in tako je nastal najin album. Verjetno pa najin duet ne bi nastal, če ne bi skupaj živela. Dostikrat sem potrebovala pomoč in ga prosila, naj mi pomaga in obratno. Verjetno je tako nenavadno glasbeno sodelovanje mogoče zato, ker se tako dobro poznava in je prijetno in poteka brez zapletov.

Na albumu Rajska ptica je nekaj jazzovskih standardov, pa nekaj vajinih pesmi in nekaj pesmi drugih domačih avtorjev.

Ajda Stina Turek: Vid je predlagal veliko teh slovenskih popevk. Lastovko sva že prej izvajala. Ko sva živela v New Yorku sva z njo nastopila na predstavništvu Slovenije v Združenih narodih.

Vid Jamnik: Pa tudi večino drugih skladb sva že prej izvajala in so del najinega koncertnega repertoarja. Aranžmaji so že bili narejeni, kakor tudi najin pristop do teh skladb. Bilo jih je le nekaj, za katere sva se dodatno odločila, da jih bova posnela.

Nekaj teh večnih slovenskih popevk se je meni res zelo dopadlo. Recimo naslovna Rajska ptica se mi je prikupila, ko sem jo slišal pred nekaj leti, ko jo je izvajal Big Band RTV Slovenija. Zdelo se mi je rak neverjetno, da je to naša skladba, in da je nikoli prej nisem slišal. Ko sva živela v New Yorku sva z Latovko nastopila na predstavništvu Slovenije v Združenih narodih, pa tudi v slovenski cerkvi v New Yorku.

Pevka Ajda Stina Turek in vibrafonsit Vid Jamnik zaključujeta magisterij petja in vibrafona. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V podtonih nekako slišim album kot poklon zlatemu obdobju slovenske popevke. Mogoče zato, ker sta bila Jože Privšek in Jure Robežnik vibrafonista in ker je tam sodelovalo veliko pevk?

Vid Jamnik: Skladbe iz tega obdobja so res naša velika kulturna zakladnica in upam, da se tega zaveda vse več ljudi. Tako kot ima svetovna jazzovska scena obilico jazzovskih standardov, ki se preigravajo na vse načine, imamo mi v teh popevkah lasten nabor standardov. So zelo atraktivne za različne priredbe.

Album je nastal v sodelovanju s Tretjim programom Radia Slovenija - programom Ars. Kako je prišlo do tega?

Ajda Stina Turek: Z Vidom sva veliko nastopala kot duet in čez čas sva začutila potrebo, da bi tudi kaj posnela. Pogovarjala sva se s Hugom Šekoranjo, urednikom za jazz programa ARS na Radiu Slovenija, in ga vprašala, če bi bilo mogoče pri njih kaj posneti. Potem je zagotovil ure v studiu in smo snemali.

Vid Jamnik: S Hugom se poznava že dolgo in je že prej obema veliko pomagal, saj je tudi predstvnik Slovenije v EBU - Evropski radijski zvezi za Pure Radio Jazz Orchestra. Ta se vsako leto sestavi iz glasbenikov držav, ki so članice te zveze. Oba sva že sodelovala v njem.