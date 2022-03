Kmalu se bo začel največji klubski festival

V nadaljevanju preberite:

V Orto baru v Ljubljani bo od 31. marca do 30. aprila 22. Orto Fest, mednarodni in največji klubski­ festival pri nas. Doslej je gostil­ skoraj 700 glasbenih skupin in ­izvajalcev. Letos bo nastopilo kar 20 domačih in sedem tujih ­skupin ter izvajalcev.

Dolgoletni organizator Orto Festa Andrej Ciuha je v imenu Orto bara povedal, da so težko preživeli koronavirusno obdobje, zaradi česar sta trpela tudi dva Orto Festa. »Najbolj travmatično je bilo, ko smo bili zaprti štiri mesece, brez podpore in v veliki negotovosti. Takrat nas je en zaposleni zapustil, ker se je prekvalificiral. Upam, da bo letošnji Orto Fest končno spet tak, kot mora biti,« je poudaril.