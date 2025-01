Kolektivni duh in pripadnost nečemu višjemu

V nadaljevanju preberite:

​Svojčas laška, zdaj vseslovenska­ zasedba The Stroj je unikatna glasbenoscenska pojava na domačem glasbenem prizorišču. V tem času se je kolektiv, še vedno v koordinaciji filozofa in glasbenika Primoža Oberžana, transformiral v drznega raziskovalca zvočnosti in njene vizualizacije.

Novi odrski projekt in istoimenski album KamenOgenjKostKladivo je kolektiv The Stroj premierno predstavil lani poleti na grajskem obzidju v Ajdovščini. Album so napovedali najprej z videosinglom Signal ter nato še s skladbo Tretja moč, v kateri so uporabili posnetke nastopa v Ajdovščini.