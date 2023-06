Laibach na Tartiniju in filharmoniki v Luki Koper

V Istri sta v prihodnjih dneh napovedana posebna koncerta na prostem. Na dan državnosti bo na Tartinijevem trgu v Piranu z značilnim glasbeno-vizualnim programom nastopila skupina Laibach, na potniškem terminalu Luke Koper pa 30. junija še Orkester Slovenske filharmonije s Simfonijo Kopra. Razlika med dogodkoma je v tem, da bo prvi odprt za vse (in torej brezplačen), za drugega pa Eventim prodaja vstopnice.

Laibach bo nastopil na povabilo štirih istrskih občin (Piran, Ankaran, Koper, Izola), ki bodo s koncertom znova skupaj zaznamovale dan državnosti. S skupno organizacijo koncerta poskušajo dokazati tesno povezanost lokalnih skupnosti in odločenost, da se bodo še naprej skupaj spopadali z nalogami in težavami. Slavnostni govornik na proslavi bo poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, s čimer so štirje župani hoteli poudariti pomen posameznikov, ki se ob izrednih razmerah žrtvujejo za skupnost.

Laibach s provokativnim plakatom tudi v zavzetje Tartinijevega mesta. FOTO: Občina Piran

Svoj del pogleda na slovensko državo oziroma državnost bodo dodali člani skupine Laibach, ki se bo predstavila s krajšim prerezom programa iz svoje dolgoletne kariere. Na odru, ki ga bodo postavili pred palačo piranskega sodišča, in ne v bližino spomenika velikemu piranskemu violinistu in učitelju narodov Giuseppeju Tartiniju, se bosta skupini pridružila zdaj že skoraj stalna pevka Donna Marina Mårtensson in vokalist skupine Silence Boris Benko. Tudi državno proslavo občine razumejo kot priložnost za promocijo Istre.

Dogodek (proslava) bo seveda brezplačen, stoli bodo le za povabljene goste, drugi bodo dogodek spremljali stoje ali sedeli v več lokalih na Tartinijevem trgu. Organizatorji so zaprosili bližnje gostince, da v času proslave ne bi imeli glasbe na terasah. V Piranu pričakujejo do 2500 obiskovalcev proslave, ljubiteljev glasbe in sporočil skupine Laibach. Proslava se bo začela ob 21. uri. Vsem svetujejo uporabo javnega prevoza (avtobus in taksi) do Pirana, parkirajo lahko predvsem v Luciji in Portorožu, saj bo dostop do Tartinijevega trga omejen. Če bo slabo vreme, bodo proslavo izpeljali v skladišču soli Grando. Tu bo število mest omejeno le na 600 ljudi, prav tako ne bo mogoče parkirati v bližini.

Orkester Slovenske filharmonije bo nastopil v Luki Koper. FOTO: Janez Kotar

Simfonija Kopra

Pet dni kasneje koprski župan Aleš Bržan obljublja še eno pravo (ne le glasbeno) dogodivščino na potniškem terminalu Luke Koper, kjer bodo na pobudo Društva prijateljev glasbe in Luke Koper povezali gospodarstvo in kulturo. Na bližnjih pomolih tovornega pristanišča bodo v petek, 30. junija, za približno dve uri utišali motorna »glasbila« pri pretovoru z ladij, saj bodo izpeljali koncert Simfonija Kopra, s katerim so že leta 2019 prvič poželi veliko javnih pohval, naslednja leta jim je nadaljevanje projekta prekrižala pandemija, lani pa slabo vreme.

Simon Krečič bo vodil orkester Slovenske filharmonije v Kopru. FOTO: Uroš Hočevar

Letos bodo ob čezoceankah in velikih žerjavih nastopili simfoniki Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Orkester se bo po gostovanjih v številnih koncertnih dvoranah doma in po svetu lahko sprostil v povsem drugem ambientu. Nastopila bo tudi mezzosopranistka Jadranka Juras. Koncert bodo začeli s simfonično pesnitvijo Marjana Kozine Bela krajina, nadaljevali bodo z ljudskimi pesmimi Uroša Kreka, slovanskimi plesi Antonina Dvořáka, romansko rapsodijo Georga Enescuja in glasbeno dogodivščino sklenili z Vltavo Bedřicha Smetane.

Članica uprave Luke Koper Nevenka Kržan je pred dogodkom povedala, da je prvi koncert v soju luških žarometov navdušil nepričakovano veliko ljubiteljev dobre glasbe. »Prav zaradi tako uspešne prve izvedbe si želimo, da bi Simfonija Kopra prerasla v tradicionalni dogodek, ki bo povezoval Luko z njenim okoljem.«

Luka Koper kaž​e družbeno odgovornost do lokalnega okolja s podporo organiziranim skupinam ter posameznikom na različnih področjih. V logističnem podjetju so prepričani, da sta gospodarstvo in kultura veliko bolj povezana, kot se zdi na prvi pogled. »Kultura potrebuje podporo, po drugi strani je tudi za gospodarstvo pomemben živahen in raznolik kulturni utrip. Prav zato si v podjetju prizadevamo tudi prek sponzorstev in donacij pomagati razvijati talente, projekte in poslanstva. V podjetju smo že pred časom vzpostavili strategijo na področju sponzorstev in donacij, v zadnjem desetletju smo tako za različne dogodke na področju kulture namenili več kot milijon evrov,« so povedali organizatorji Simfonije Kopra.