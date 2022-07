Neukročena ljubezen, ljubezen na smrt

V nadaljevanju preberite:

Tematika neukročene ljubezni, ki v temelju zaznamuje opero Carmen, je bila koreografsko zaupana Valentini Turcu, ki tako v okviru SNG Maribor kot širše slovi po izrazito emotivni in domišljijski koreografski liniji. Ciganka Carmen, ki s svojimi čari zapeljuje moške, a njena igra se konča s smrtjo, dela v tovarni cigaret v Sevilji in tudi koreografski jezik Valentine Turcu se poigrava s temami strasti, ljubezni in smrti, ki jih plemenitijo, kot je pred časom zapisala igralka Ksenija Mišič, intuicija, emocija in lucidnost.