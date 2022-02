Pesmi, ki so širile meje svobode

Zasedba Otroci socializma je kot trio brez vokalista nastala leta 1981. Čez nekaj mesecev se jim je pridružil Brane Bitenc, protagonist skupine, s prepoznavnim, recitirajočim vokalom, ki je avtor občutljivih, ekspresivnih besedil, ki kritično odsevajo delovanje družbe in politike. Imeli so prav posebne uspešnice: 700 usnjenih torbic, Zamenite mi glavo, Vojak, Pejd ga pogledat, Brane in druge. Ob izidu njihovega prvega vinilnega albuma za založbo Dallas Records smo se pogovarjali z ustanovnim članom basistom Andrejem Štritofom in Andrijo Pušićem, ki je v drugi postavi ­zasedbe igral kitaro