Pomanjkanje, ki je rodilo obsedenost – s kitarami

V nadaljevanju preberite:

Naravnost s svetovnih odrov, kjer nastopa kot redni član zasedbe legendarnega pianista Herbieja Hancocka, se je pri nas oglasil edinstveni kitarist Lionel Loueke. V Beninu, kjer se je rodil, je prvič poprijel za kitaro – no, nekaj podobnega kitari, potem pa ga je ljubezen do jazza popeljala v Francijo, Ameriko in Luksemburg, kjer zdaj živ