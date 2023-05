Tisoči nastop skupine Mi2 končno v Križankah

V nadaljevanju preberite:

Po 27 letih obstoja bo skupina iz Rogatca prišla do prelomnice, svojega približno tisočega koncerta. Jubilejni nastop bodo posneli in izdali pri ZKP RTV Slovenija, ki je pred desetletjem izdala njihov album v živo Decibeli. Koncert, ki je že nekaj mesecev razprodan, bo nekaj posebnega, obljubljata Jernej Dirnbek in Tone Kregar. Povedala sta nekaj tudi o prvih koncertih, lepoti in nadlogi nastopanja v živo, štetju koncertov ter koga sta gledala in poslušala v Križankah.