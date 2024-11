Tri desetletja družbenega in izobraževalnega aktivizma

V nadaljevanju preberite:

Britanska zasedba Asian Dub ­Foundation izhaja iz tradicije­ rapa, elektronike, britanskega rocka in punka ter glasbenega izročila Indije in Pakistana. Glede na to, da so člani večinoma otroci priseljencev, jim tematika multikulturnosti in družbene odrinjenosti ni tuja. Ob tridesetlet­nici delovanja so se odpravili na evropsko turnejo, v okviru katere bodo jutri ob 20. uri nastopili v ljubljanski Cvetličarni.