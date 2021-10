Umetnik nadzira svinčnik

V nadaljevanju preberite:

Vito Žuraj je eden od najvidnejših domačih skladateljev srednje generacije. Njegova dela izvajajo po vsem svetu, od Newyorških filharmonikov do ansamblov, specializiranih za sodobno glasbo. Na sklepnem koncertu Ljubljana Festivala so simfoniki Radia ORF izvedli praizvedbo njegovega koncerta za violončelo in orkester Unveiled.



Sklada s pomočjo računalniških programov: »Tako kot računalniška tehnologija podpira arhitekturo ali aviacijo, je lahko v pomoč tudi pri glasbenem ustvarjanju. Simulacije pomagajo arhitektu, avtomatizmi razbremenijo pilota, skladatelju pa računalnik omogoči uporabo različnih uglasitev in intervalov, manjših od poltona, ki jih sicer ne bi bilo mogoče doseči brez zapletenega preuglaševanja klavirja. Glavno je seveda, da računalnik ne nadzira skladatelja. Ste že kdaj slišali, da bi svinčnik prevzel nadzor nad umetnikom?«