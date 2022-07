V manjših sestavih je vsak glas slišen in enakovreden

V nadaljevanju preberite:

Flavtistka Anja Clift (1987) je po šolanju v Ljubljani nadaljevala študij v Baslu in Bernu ter se tam ustalila. Kot solistka in članica zasedb, kot so slovenska Neofonía, mednarodna neuverBand, ki jo je leta 2013 soustanovila v Baslu (leta 2019 so gostovali v Cankarjevem domu), ter TaG Winterthur, deluje na področju sodobne glasbe. Več let je poučevala flavto, nedavno pa je bila sprejeta v prestižni ansambel recherche in se bo posvetila ­izključno koncertiranju.