Vrhunska glasba nastaja v trdem okolju

V nadaljevanju preberite:

»Mesta, od koder prihajajo moje zasedbe in kjer največkrat nastopam, imajo nekaj skupnega. To so še vedno precej divja, neobvladljiva, tudi nevarna mesta, kjer je veliko preizkušenj. V takšnem trdem okolju, kjer so pred teboj vedno različne napetosti in izzivi, kar te ohranja živega in na preži, pa praviloma nastaja vrhunska glasba«, je dejal Ilhan Erşahin. Njegova univerzalnost se kaže tudi v izredni raznolikosti zasedb, s katerimi redno igra. Pravzaprav jih je kar sedem, in sicer Wax Poetic, Love Trio, I Led 3 Lives, Nublu Orchestra, Istanbul Sessions, Wonderland in Silver. Še precej pa je zasedb, ki se sestavijo ad hoc.