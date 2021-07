Vrnitev slovitega izvajalca

Ljubljana Festival - operne arije

Plácido Domingo

Saioa Hernández, sopran

Sabina Cvilak, sopran

Simfonični orkester RTV Slovenija

Jordi Bernàcer, dirigent

8. julija ob 21. uri, Kongresni trg

Najbolj prodajani album

Od tenorja k baritonu

Domingo je že pel v slovenščini

Ob prvem nastopu je kot posebno gostjo v dodatku povabil na oder Sabino Cvilak. Dodatek je začel z zimzeleno mehiško pesmijo Besame mucho, ki jo je z orkestrom izvedel v precej diskoidni različici. Nadaljevali so s štirimi skladbami, med njimi sta Domingo in Sabina Cvilak odpela La ci darem la mano iz Mozartovega Don Giovannija. Večer so sklenili veličastno. Plácido Domingo, obdan s sopranistkami Micaëlo Oeste, Camilo Titinger in Sabino Cvilak, je z občinstvom zapel znamenito Avsenikovo Slovenija, od kod lepote tvoje.

Sloviti španski tenorist, producent in dirigentje prvič pri nas nastopil januarja 2018 v ljubljanski dvorani Stožice. Občinstvo je očaral tudi tako, da je pel v slovenščini. Naslednje leto se je vrnil in na 67. Ljubljana Festivalu blestel kot dirigent.Plácido Domingo se je rodil 21. januarja 1941 v Madridu in se z osmimi leti z družino preselil v Mehiko. V Ciudadu de Méxicu je študiral glasbo, kot dvajsetletnik pa je debitiral v vlogi Alfreda v Verdijevi Traviati. Kariero je nadaljeval v ZDA in nato po vsem svetu, kjer je pel na najprestižnejših odrih.Domingo velja za enega od najboljših in najvplivnejših opernih pevcev v zgodovini. Njegov repertoar vključuje kar 151 vlog in več kot 4050 nastopov. Posnel je več kot sto oper, arij, kompilacij in duetov, ki so mu prinesli dvanajst grammyjev in dva emmyja. Posnel je tudi več kot 50 glasbenih spotov ter operne filme Carmen, La Traviata in Otello v režiji slovitega italijanskega režiserja Franca Zeffirellija.Čeprav se je uveljavil predvsem kot pevec, pogosto tudi dirigira. Za sabo ima več kot 500 opernih in simfoničnih koncertov z najboljšimi orkestri na svetu, kot so Dunajski filharmoniki, Montrealski simfonični orkester, Nacionalni simfonični orkester, Losangeleški filharmoniki, Londonski simfonični orkester, Berlinski filharmoniki in drugi.Velik preskok se je zgodil leta 1990, ko je s prijateljema tenoristoma Joséjem Carrerasom in Lucianom Pavarottijem ustanovil Tri tenorje, ki so tistega leta nastopili na odprtju nogometnega svetovnega prvenstva. Njihov prvi skupni album Carreras Domingo Pavarotti in Concert iz tistega leta je bil najbolj prodajani album klasične glasbe v zgodovini in je temeljito spremenil odnos glasbene industrije do marketinškega plasiranja klasične glasbe. Tri leta pozneje je ustanovil prestižno mednarodno pevsko tekmovanje Operalia.Znameniti tenorist se je v glavni vlogi baritona prvič preizkusil leta 2009 v operi Simon Boccanegra v Berlinu. Temu je sledilo vse več baritonskih nastopov v Verdijevih operah Rigoletto, Dva Foscarija, Traviata, Nabucco, Devica Orleanska, Trubadur, Macbeth in Ernani.Lani poleti je v Salzburgu prejel prestižno nagrado Österreichischer Musiktheaterpreis 2020 za življenjsko delo. Temu je sledila vrnitev na odrske deske. Najprej je nastopil z impresivnim koncertom v prestižni dvorani Reggia di Caserta in kasneje še v veronski areni z dvema gala večeroma, kjer je pel in dirigiral. Potem ko je v Dunajski državni operi uspešno odpel Simona Boccanegro, je zapel še v operi Nabucco na znamenitem Majskem glasbenem festivalu (Maggio Musicale Fiorentino) v Firencah. Za svoje humanitarno delovanje je prejel nagrado CC Forum v Monte Carlu, kjer je dirigiral Manon Lescaut, temu je sledil pevski nastop na slavnostnem večeru v znamenitem Bolšoj teatru v Moskvi. Decembra lani je v Monte Carlu zapel Dva Foscarija, nastopil na otvoritvenem večeru nove operne sezone v Scali ter z Valerijem Gergijevom pel v operi Nabucco v Marijinem gledališču.Na letošnjem Ljubljana Festivalu bo Domingo pel operne arije za baritonske vloge ter teme iz zarzuel. Na odru se mu bosta pridružili sopranistki Saioa Hernández in Sabina Cvilak. Nastopili bodo ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki mu bo dirigiral Jordi Bernàcer.