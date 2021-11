Z lučmi barva in oblikuje črnino

V nadaljevanju preberite:

Žalčan Črt Birsa je v poklicno oblikovanje svetlobe zašel po naključju. Je samouk na tem področju in s svojo ekipo s ciničnim imenom Blackout skrbi za veličastne svetlobne podobe dogodkov in koncertov. Je tudi osvetljevalec koncertov skupin Dubioza kolektiv ter 2Cellos. S prvimi je sodeloval na največjih evropskih festivalih, z drugima pa je osvetljeval najprestižnejše svetovne odre. Z njim smo se pogovarjali o svetlobi in temi, samoizobraževanju, konjih in 555 odpadlih dogodkih.