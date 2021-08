Zvesti obiskovalci, ki jih podpirajo in opogumljajo, so motivacija za vztrajnost

Odločitve pet pred dvanajsto

Andrej Sevšek, organizator punkovskega festivala, je kritičen do odločevalcev, saj v njihovi panogi težko izpeljejo dogodke, če se odloča zadnjo minuto. FOTO: Roman Šipić/Delo

Brez posluha pristojnih

Pogoj za vstop je PCT

V desetletju obstoja si je Punk Rock Holiday priboril mesto enega najprepoznavnejših festivalov ljubiteljev punkovske glasbe ne le na stari celini, ampak tudi širom po svetu. Epidemija jih je tako kot druge pri organizaciji raznih dogodkov močno zaznamovala. Ampak zdaj je že nekaj časa jasno – punkovski festival v Tolminu letos bo Pod močno spremenjenimi pogoji kot nekoč bodo od 12. do 15. tega meseca na tolminskem Sotočju odmevali punk ritmi. Ker bo festival v okrnjeni obliki, je tudi poimenovanje letos nekoliko drugačno – Punk Rock Camp. Pomembna letošnja novost pa je, da je možno plačilo vstopnice tudi s turističnim vavčerjem.V več letih je na prizorišču v Tolminu nastopilo na desetine zvenečih glasbenih imen, kar je privabilo goste z vsega sveta. »Organizacija takšnih velikih dogodkov traja skozi vse leto, tokrat pa je bilo še posebej pestro in stresno,« pravi, organizator festivala.Kot pravi, je največja težava, ker so bili zaradi počasnih potez in nezmožnosti razmišljanja državnih organov kakšen mesec vnaprej prisiljeni že v drugo odpovedati januarja 2020 razprodan festival za letošnje leto.»Z ministrstvom za gospodarstvo smo bili v stiku tako rekoč vse leto in se na njihovo pobudo tudi pogovarjali s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Že januarja smo po vzoru Avstrije pripravili predlog poroštvene sheme za dogodke v drugi polovici leta, ki bi morala biti sprejeta v februarskem osmem protikoronskem paketu, skupaj s še osmimi predlogi Koalicije glasbenega sektorja.«Predlogi za ukrepe bi pomagali glasbeni sceni, da bi prebrodila do poletja, poroštvena shema pa, da bi organizatorji pravočasno lahko načrtovali poletne dogodke in jih tudi oglaševali, kot je treba.Vlada je njihove predloge, ki jih je ministrstvo upoštevalo in zanje pripravilo zakone, preložila na PKP9, ki naj bi bil sprejet v marcu. A se je tudi to preložilo in so ga dočakali šele konec junija. Od vseh predlogov, kot pojasnjuje Sevšek, je ostala zapisana le poroštvena shema, pa še ta velja šele od 1. avgusta.Kot pravi, so NIJZ medtem dvakrat neuspešno prepričevali, da organizatorji nujno potrebujejo časovnico odpiranja, saj za pripravo dogodkov potrebujejo več mesecev. Manjkal jim je tako imenovani semafor odpiranja, ki bi služil kot opora za spremljanje epidemiološke slike. A slišani niso bili.»Zgodil se je scenarij, na katerega smo najbolj opozarjali in se ga po eni strani tudi najbolj bali. Konec epidemije in odpiranje čez noč. Žal smo bili velike dogodke že veliko prej prisiljeni odpovedati, pa še tistega nekaj malega pomoči nismo dočakali. Konec julija pa smo začeli pospešeno pripravljati nove dogodke. Tako je nastal Punk Rock Camp 2.1. V osnovi podoben festival, a z izključno evropskimi zasedbami, s posebnim poudarkom na slovenskih, saj ameriških tudi letos v Evropo ne bo.«Sogovornik nadaljuje, da so festival, ki ga v normalnih okoliščinah pripravljajo vse leto, morali sestaviti v dobrem mesecu. Tu jim je šlo na roko predvsem, da je festival kot blagovna znamka po svetu že uveljavljen in prepoznaven, tako jim je hitro uspelo glas ponesti do končnega uporabnika. A za mnoge vseeno prepozno.Obiskovalci, kakor tudi številne glasbene zasedbe, so imele že druge načrte, kar je vneslo še dodaten stres pri pripravi dogodka.»Po petih zaporednih razprodanih festivalih se ponovno tresemo, ali bomo dogodek sploh pokrili,« je jasen Sevšek. Od samega začetka že oglašujejo, da je PCT pogoj za vstop na prizorišče, ki je pri obiskovalcih iz tujine, ki so tudi letos v veliki večini, dobro sprejet. A pri domačih obiskovalcih je drugače, saj so, kot razmišlja Sevšek, očitno že pošteno siti predvsem nejasne komunikacije pristojnih in spreminjanja pravil čez noč, kar jim organizacijo dogodkov možno otežuje, največkrat pa kar prepreči.Za konec poudari, da imajo na srečo dovolj zvestih obiskovalcev, ki jih podpirajo in opogumljajo, da tudi sami zberejo moči in premostijo še tako zahtevne ovire.V vsej negotovi situaciji so jim šli pristojni na roko vsaj pri tem, da imajo novi turistični boni razširjen krog uporabe in so namenjeni tudi kulturnim dogodkom.»Opažamo, da bo festival letos s pomočjo bonov obiskovalo predvsem mlado domače občinstvo, staro med 18 in 25 let, kar je dobra spodbuda za naprej, saj je bil Punk Rock Holiday v zadnjih letih razprodan mesece vnaprej predvsem zaradi tujih gostov in si domače občinstvo žal ni moglo pravočasno zagotoviti vstopnice,« je sklenil Andrej Sevšek.