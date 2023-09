Ajda Bračič: Najbolje pišem, kadar sem zadovoljna

V nadaljevanju preberite:

Nagrado Maruše Krese za najboljšo zbirko kratke proze preteklega leta, podelili so jo na festivalu Novo mesto short, je prejela pesnica, pisateljica in arhitektka Ajda Bračič (1990). Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, Leteči ljudje, izšli so pri založbi LUD Literatura, navdušujejo z raznolikimi občutki življenja in smrti, ki se mestoma manifestirajo v nadrealnem.

Z njo smo se med drugim pogovarjali o tem, zakaj je od poezije prešla k prozi, kako gradi svoje zgodbe, kako razmišlja o vzdevku raziskovalka smrti, o čem bi se pogovarjala s svojo dvojnico in kako blizu ji je letenje glede na to, da je zbirki naslov Leteči ljudje.