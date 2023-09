Bi jesen občutili kot lepo, če bi trajala večno?

V nadaljevanju preberite:

Karl Lipitsch živi sam. Ne – Karl Lipitsch želi živeti sam, kajti goji odpor do podzemne železnice, brezplačnikov in družbe v splošnem, do ljudi, ki jim razum vzbuja občutek enkratnosti in večvrednosti. Toda Karl Lipitsch si kljub temu želi popisati človeško dušo; po nekem usodnem srečanju na letališču ta duša dobi tudi ime: Mathilde.

Slogovno dovršen prvenec nikakor ne zaostaja za pisateljičinimi poznejšimi deli – Ana Marwan se že v Lipitschu vzpostavi kot singularen, nezamenljiv glas sodobne (slovenske) literature.