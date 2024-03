Bralna kultura in mrtvost literature ter duha

V nadaljevanju preberite:

Prihodnje leto bo matura dopolnila trideset let, 6. februarja pa je državna predmetna komisija za slovenščino za splošno maturo podala svoj izbor del, ki bosta ob jubileju obravnavani v okviru maturitetnega eseja pri slovenščini; to sta zbirka novel Strah in pogum Edvarda Kocbeka ter roman In ljubezen tudi Draga Jančarja.

Četudi torej še nismo pri trideseti maturi, pa objava izbranih del za prihodnje leto že pomeni, da je z vsebinskega vidika seznam obravnavanih knjig zaključen – in zdi se, da je to smiseln trenutek za refleksijo o tridesetih letih maturitetnega eseja, njegovem smotru, aktualnosti tematskih sklopov, o stiku, ki ga ima dijaška populacija z izbranimi besedili, in navsezadnje o tem, koliko ima dijaška populacija sploh stika s slovenskim literarnim prostorom.