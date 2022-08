Branje brez pomirjujočih bližnjic

V nadaljevanju preberite:

Slikanica, namenjena otrokom, starejšim od petih let, ni vezana na trenutno vojno v Ukrajini, čeprav se ob branju morda zdi tako, toda izvirnik je bil objavljen leta 2018 in tudi slovenski prevod je začel nastajati že pred invazijo. Tema vojne in zla, ki smo ga ljudje zmožni vihteti, je bila na žalost aktualna že dolgo pred tem – in bo takšna ostala.

»Svet je, kakršen je, in otroci niso izvzeti iz njega. Nekateri – mnogi – otroci vojno doživijo na lastni koži. Ne pozabimo, da živijo tudi med nami; njim lahko taka knjiga pomaga potrditi in najti besede za svojo izkušnjo. Ali pa lahko to pomaga storiti staršem, ki morda ne vejo, kako svojo zgodbo povedati otrokom. Po drugi strani je za tiste srečnejše bralke in bralce varen poligon, na katerem se lahko do neke mere soočijo s tem, česar sicer sami niso doživeli, kar je po svoje tudi vaja v empatiji,« poudarja Katja Zakrajšek.