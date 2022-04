Dekle z zmajskim tatujem ne bo odnehalo

Ko so konec lanskega leta oznanili, da bo naslednje tri knjige v seriji, ki nadaljuje trilogijo pokojnega Stiega Larssona Millennium, napisala švedska pisateljica Karin Smirnoff, je bil sprva znan le založnik, švedska založba Polaris.

Na londonskem knjižnem sejmu se je prejšnji teden pojavil še odgovor, kdo bo izdal romane v angleščini: pravice za prevod je odkupila založba Alfred A. Knopf, hčerinsko podjetje založbe Penguin Random House. Sedma knjiga v seriji bo v trdo vezani izdaji, kot e-knjiga in zvočna knjiga v Združenih državah in Kanadi izšla septembra prihodnje leto, v Veliki Britaniji mesec dni pred tem, žepna izdaja bo sledila leto pozneje.

Prvi trije od desetih načrtovanih romanov švedskega novinarja in pisatelja Stiega Larssona (1954–2004) – Dekle z zmajskim tatujem, Dekle, ki se je igralo z ognjem in Dekle, ki je dregnilo v osje gnezdo – so izšli posthumno in postali svetovne uspešnice, za dodatno zanimanje bralcev so poskrbeli trije švedski in dva hollywoodska filma po teh romanih.

Prvo trilogijo po Larssonovi je napisal David Lagercrantz. FOTO: Reuters Pictures

Nadaljevanje izvirne Larssonove trilogije so zaupali pisatelju, napisal je romane Dekle v pajkovi mreži, Dekle, ki je iskalo pravico in Dekle, ki je živelo dvakrat, zdaj pa bo za nadaljevanje zgodb o hekerki Lisbeth Salander in raziskovalnem novinarju Mikaelu Blomkvistu (doslej so po svetu prodali več kot sto milijonov izvodov teh knjig) poskrbela Karin Smirnoff.

Njena pisateljska zgodba ni običajna: rodila se je leta 1964 v mestu Umeå in najprej delala kot negovalka v domu starejših, potem kot fotografinja, učiteljica karateja in novinarka, a je zadnjo zaposlitev opustila, ko je kupila tovarno pohištva. Pri 54 je napisala literarni prvenec, roman Moj brat je bil nominiran za najpomembnejšo švedsko literarno nagrado august. Pravice za prevod tega romana, ki so ga uvrstili med najboljše naslove nordijskega noirja, so takoj prodali v enajst držav, zato je še naprej pisala, in nastala je trilogija o Jani Kippo.

Obsesija Stiega Larssona je bilo razkrivanje skrajnih desničarskih gibanj. FOTO: Per Jarl

O svojem novem pisateljskem izzivu je avtorica povedala: »Pisati nadaljevanje trilogije Millennium občutim kot nekaj slovesnega, ponudbo sem sprejela brez premišljanja, čeprav bom morala preložiti zamisli za svoje nove romane. Knjige iz Larssonove trilogije so žanrske klasike, ki z nepozabnimi liki in močno politično ter družbeno angažiranostjo fascinirajo bralce. Gradila bom na Larssonovih temeljnih temah, nasilju, zlorabi moči in sodobnih političnih gibanjih.«

V slovenskem prevodu so dosegljivi vsi naslovi v seriji, Larssonove tri knjige je izdala založba Didakta, Lagercrantzeve založba Učila International, vse je prevedla slovensko-švedska prevajalka in glasbenica Danni Stražar.