Desa Muck: Zelo, zelo žal mi je za prihodnje generacije

Aljaž Vrabec se je s pisateljico Deso Muck na daljavo pogovarjal o črnem humorju, njeni depresiji, o stiskah odraščanja, teti Justi, razčiščevanju s preteklostjo, žalovanju zaradi politike in o tem, kako revolucija na površje izpljune najslabše od ljudstva.



O depresiji: »Ena od lastnosti depresije je, da ko te zagrabi, si prepričan, da je ne bo nikoli konec, zato mnogi obupajo, a ko se izvlečeš, vehementno trdiš, da zdaj obvladaš in te ne bo nikoli več doletelo. Nič od tega ni res, zato ne upam nehati jemati antidepresivov, čeprav jih zobljem že deset let.«



O politiki: »Zdaj pa jaz vprašam vas – je ljudstvo pametno? Je ljudstvo močno? Je ljudstvo iskreno nesebično in pošteno? Morda. Toda vse revolucije in preobrati v zgodovini človeštva so na površje, oziroma na oblast, izpljunili najslabše od ljudstva. Najbolj sebične, sprenevedave, goljufive, koristoljubne, hinavske in pretkane primerke, ki so povrhu še povsem nekulturni, nevzgojeni in nerazgledani runkeljni in jim tisti doktorski naziv pred imenom, če ga imajo, en drek pomaga,«