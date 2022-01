Dobrodušnež, ki je v sebi nosil bolečino

V nadaljevanju preberite:

Peter Kolšek je Žigona v spremni besedi k posthumni zbirki Regratov venec imenoval za enega od bolje izklesanih obrazov osrednjega slovenskega pesništva, čigar »elementarna lirična poezija« je nastala iz njegove burne nadarjenosti in boleče občutljivosti. V razcvetu je bila približno do pesnikovega tridesetega leta, pozneje pa je začela usihati in ni bila ustrezno osmišljena.