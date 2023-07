Dolgo poročilo iz sveta, ki je nenadoma ostal brez stvarnika

V nadaljevanju preberite:

Darwinova teorija, ki je raznolikost življenja na Zemlji razlagala brez posredovanja nadnaravne sile, je naletela na besne odzive vernikov, čeprav se v njej ni natančneje lotil izvora človeka. To je storil kasneje s svojim najodličnejšim delom Poreklo človeka in spolni izbor. Knjiga je v dveh zvezkih izšla februarja 1871, do konca leta so je prevedli v nizozemščino, nemščino, italijanščino in ruščino.

Kljub prodajni uspešnosti, predvsem pa osupljivi intelektualni širini je tudi to delo naletelo na številne kritike. Leto po izidu je Darwin v pismu nemškemu evolucijskemu biologu Augustu Weismannu zapisal: »V tej deželi sem komaj našel kakega naravoslovca, ki bi se strinjal z mano glede te teme, pa četudi zgolj zmerno. Menijo, da je absurdno, da bi ptičja samica znala ceniti samčevo čudovito pernato okrasje.«