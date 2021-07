Evidenca razkriva ozadje kriminalnega delovanja

V nadaljevanju preberite:



Novinarka in dopisnica TV Slovenija, Mojca Širok, je nedavno pri Mladinski knjigi izdala nov roman Evidenca. To je njen drugi kriminalni roman iz trilogije Rim–Ljubljana–Bruselj. Prvi je bil Pogodba, njen literarni prvenec iz leta 2018, in se dogaja v Rimu. Tudi v tokratni, slovenski del, so vpleteni kriminalisti, novinarji, politiki, poslovneži ter sicilijanska in slovenska mafija. Z njo smo se pogovarjali o novinarstvu in pisateljevanju, resničnosti in domišljiji ter različnih oblikah organiziranega kriminala, ki močno povezuje kriminalce in politike.