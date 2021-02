Usoda rejniških otrok

rubindol

dobri

bivališča

Rubindolprevod Ana Ambrož Strle, GrlicaSharon Creech iz Clevelanda je priljubljena in nagrajevana mladinska pisateljica. Doslej je napisala 21 knjig, prevedene so v več kot 20 jezikov. Prejela je celo vrsto literarnih nagrad za otroško in mladinsko literaturo, tudi prestižne, ameriško Newberyjevo medaljo za pripoved Za dve luni hoda in Newberyjevo ​pohvalo za Pustolovko ter angleško Carnegiejevo medaljo za Rubindol. Zadnji dve knjigi sta nedavno izšli tudi v slovenskem prevodu. Rubindol prinaša zgodbo o »težavnih dvojčkih« Dallasu in Floridi. Imeni sta dobila po turističnih brošurah na dnu škatle, v kateri sta bila zapuščena kot dojenčka. Večino zgodnjega otroštva sta preživela v sirotišnici Boxton Creek, ki sta jo vodila nestrpna in pohlepna zakonca Trepid. Po neuspelih poskusih z rejniškimi družinami sta se vedno znova vračala v malomarno varstvo Trepidov. Zato nimata velikih pričakovanj, ko ju nenavaden, a prijazen par odpelje v Rubindol. Ne predstavljata si življenja s čudaškima starostnikoma in celo razmišljata o begu. Poleg treh naštetih prevodov so pri isti založbi izšle še njene knjige Deklica, ki je pila mesečino, Ko sem prvič, Na koncu sveta sem srečala Noaha, Reševanje Vinka in Pozdravljeno, vesolje.Dobri sosediprevod Danni Stražar, UčilaŠvedski pisatelj Mattias Edvardsson je svetovno javnost opozoril nase z uspešnico Čisto običajna družina, psihološkim trilerjem s kriminalnim podtonom. V resničnem življenju je tudi profesor psihologije, kar se močno kaže v njegovem delu. Če je v prvi uspešnici seciral medsebojne odnose družinskih članov, je tokrat stopil k sosedom. Bralcu tako ponudi neki povsem nov, nezaupanja poln pogled na sosede. Zato tudi začne knjigo z besedami ameriškega pesnika in dramatika Roberta Frosta: »Dobre ograje naredijo dobre sosede.« Ko se Micke in Bianca preselita v miren okoliš s stanovanjskimi hišami, se jima zdi enkraten in idealen za njuna otroka. Toda bolj spoznavata nove sosede, bolj nelagodno se počutita. Jacqueline, nekdanji manekenki, življenje vse bolj uhaja izpod nadzora, ima pa tudi rahlo posebnega sina Fabiana. Gun-Britt in Åke sta upokojenca, ki skrbno spremljata vsak korak sosedov, Ola pa so pred kratkim oropali in je vse bolj obseden z ohranjanjem varnosti v idilični stanovanjski četrti. Zaplete se, ko Bianco nekdo povozi pred njihovo hišo. Sprva se zdi kot običajna tragična nesreča. Medtem ko se v bolnišnici bori za življenje, se porodi dvom, ali gre res za nesrečo. Roman opozarja, kaj vse se lahko zgodi, če spustiš sosede preveč v svoje življenje.Bivališča Branislave Sušnik/ Moradas de Branislava SusnikMalincV slovenščini in španščini je izšla knjiga, ki z dokumenti, besedili, fotografijami, risbami in pričevanji opisujejo življenjsko in strokovno pot znamenite raziskovalke Branislave Sušnik. Ta antropologinja, arheologinja in jezikoslovka se je rodila leta 1920 v Medvodah, umrla pa je leta 1996 v Asunciónu v Paragvaju. Bila je eno ključnih imen intelektualne panorame sodobnega Paragvaja. Proučevala je predvsem zgodovino, jezik in kulturo staroselskih ljudstev na jugu Južne Amerike. Njena življenjska pot je bila zapletena, njeni življenjepisi pa so polni protislovij in skrivnosti. Zato je pričakovati, da bo ta v celoti dvojezična knjiga, ki je prva monografija o njenem življenju in delu v slovenščini, prinesla zanimive odgovore in pojasnitve. Je plod interdisciplinarne raziskave, ki je potekala v različnih smereh in pri kateri so sodelovali pisatelji, raziskovalci in umetniki iz Paragvaja in Slovenije. V knjigi, ki je nastala ob stoletnici njenega rojstva, vsebuje večinoma še neobjavljene dokumente, besedila, podobe in pričevanja, ki skušajo osvetliti njeno življenje in preizprašujejo njeno dediščino.