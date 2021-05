Jabolka, čebele in umivanje lobanj

V nadaljevanju preberite:



Nagrada Evropske unije za književnost se obetavnim evropskim književnikom podeljuje od leta 2009, vsako leto pa so po sistemu rotacije izbrane države, ki predlagajo svoje kandidate. Slovenski avtorji in avtorice so se za nagrado EUPL doslej potegovali leta 2010, ko jo je za delo Nebesa v robidah (JSKD) prejela Nataša Kramberger, leta 2013, ko je bila z romanom Sušna doba (Beletrina) nagrajena Gabriela Babnik, in leta 2016, ko je nagrado za roman Na/pol (Cankarjeva založba) prejel Jasmin B. Frelih. Letos se je v ožji nabor uvrstilo petinpetdeset avtorjev iz štirinajstih evropskih držav, na današnji (spletni) razglasitvi pa je s kratkoprozno zbirko Čebelja družina pisateljica Anja Mugerli postala letošnja slovenska lavreatka. Anja Mugerli ob tem poudarja, da protagonisti zbirke Čebelja družina »utehe ne najdejo v svoji družini, temveč so prepuščeni sami sebi, zaradi česar včasih izbirajo sredstva in načine, ki jih v ugodnejših razmerah najverjetneje ne bi.«