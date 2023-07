Kritika birokracije ni dovolj, nujne so spremembe sistemov

V nadaljevanju preberite:

Pesnica, pisateljica, sociologinja in skladateljica Nina Dragičević je v nekaj mesecih izdala znanstveno delo Kako zveni oblast? in pesniško zbirko Ampak, kdo?. Za inovativen pristop raziskovanja zvočnosti birokracije ji je Univerza v Ljubljani podelila nagrado dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo.

V skrajšani obliki, ki še vedno obsega več kot tristo strani, je njena raziskava o zvočnosti oblasti izšla pri Založbi /*cf. Kot je pojasnila, so zanjo poezija, glasba in sociologija eno in isto, med mediji pojmov, jezika in zvočnosti ne vidi bistvenih razlik, saj lahko svoje misli artikulira skozi kateregakoli od njih. Ne preseneča torej, da obe deli, tako znanstvena raziskava kot pesniška zbirka, čeprav tako različni, obravnavata podobno vprašanje izvajanja oblasti in odgovornosti posameznika v represivnem sistemu.