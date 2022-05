Nabor evforije in skepse

V nadaljevanju preberite:

Knjiga je nedvomno bolj aktualna, kot bi bila v pacifiranem obdobju, ko bi se verjetno znašla predvsem na policah ljudi iz akademskih krogov, tematika pa bi imela zgolj historično-retrospektiven značaj. Čeprav gre za izjemno relevantno delo samo po sebi, pa sedaj seveda kotira še toliko višje, saj lahko vsak, ki bo knjigo prebral, dogajanje spremlja s precej drugačne perspektive. Ker je izšla še pred 24. februarjem, vojna v Ukrajini v njej ni zajeta niti informativno, morda bi avtor poglavja o zgodovini rusko-ukrajinskih odnosov ob nekoliko kasnejši izdaji še razširil in poglobil, vendar to nikakor ni poseben primanjkljaj.

Spopad med Rusijo in Ukrajino bo verjetno še dolg, še daljše pa bo obdobje, ko bo nanj mogoče pogledati kolikor toliko objektivno in oceniti nov moment, ki bo nedvomno sledil in bo pomembna nova etapa v fenomenu slovanstva. Če lahko nekoliko prejudiciramo, bo za nedoločen čas zagotovo iz tovrstne enačbe izločena Rusija, čeprav je bil, tako kot pri večini slovanskih držav, njen odnos do takšnega in drugačnega povezovanja ali celo združevanja Slovanov vedno zelo ambivalenten; z agresijo na Ukrajino in potrditvijo ruskega ekskluzivizma in domnevne politične, kulturne in gospodarske dominantnosti in superiornosti nad drugimi, ki je pravzaprav stalnica, pa je to poglavje do nadaljnjega zaključeno