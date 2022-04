Obenem običajna in univerzalna človeška zgodba

V nadaljevanju preberite:

Drago Jančar je poudaril, da so tisti bralci, ki pričakujejo avtobiografsko čtivo ali roman o Mariboru, na napačni poti, saj ni pisatelj tipa genius loci, ki bi pripovedoval zgodbe svojega mesta.Obenem je priznal, da ga pisanje literature tako ali drugače res vedno privede nazaj v Maribor; zgodbe osrednjega knjižnega junaka Danijela nekako ni mogel umestiti nikamor drugam. V delu se tako res prepletajo avtobiografski drobci in stvarni dogodki, vendar gre predvsem za avtorsko interpretacijo, kjer se stvarni dogodki prepletajo s fikcijo, literarnimi metaforami in tudi s povsem fantastičnimi elementi. Sicer pa ima malo spominov na otroštvo, ostali so zgolj fragmenti in sence, njegovo vodilo pri pisanju knjige, ki so ga spremljale nejasnosti in omahovanja in je zato delo nastajalo dalj časa, pa je bilo predvsem poustvariti atmosfero tedanjega obdobja ter občutje sveta.