Resnica je vredna svoje cene, in cena zanjo je samota

Pokrajina duše potrebuje pljuča, jezika pa ne, je zapisala pesnica Emily Dickinson, ki nam, kot pravi frankofoni švicarski pisec in risar Frédéric Pajak, »pove več o svetu, o njegovih skrivnostih in dramah kakor obujanje spomina na katerokoli nekoristno bitko«. Knjiga Negotovi manifest s podnaslovom Emily Dickinson, Marina Cvetajeva: Neizmernost poezije ob tem priča prav o veličini človekovega duha, s katero se ne more meriti še tako osupljiv napredek.