Resnice za neresnico in metoda salame

Knjiga Vidiki novega desničarskega radikalizma Theodorja Adorna je izšla kot zapis njegovega predavanja, ki ga je na povabilo avstrijske zveze socialističnih študentov imel aprila 1967. Prej, leta 1959, kar prav tako najdemo v knjigi, je imel predavanje Kaj pomeni razčiščevanje s preteklostjo. Pri založbi Sophia so se za objavo knjige, ki je pri berlinski založbi Surkamp izšla leta 2019, bržkone odločili med drugim zato, ker Adorno spet postaja aktualen tako v Nemčiji, o kateri govori, kot v Evropi, še posebej pa v luči aktualne politične klime tudi v Sloveniji.



Leta 1959 je Adorno v omenjenem drugem predavanju razvil tezo, da je desničarski radikalizem tudi sodobnega (tistega) časa mogoče razložiti z ugotovitvijo, da družbene razmere za fašizem še obstajajo. Še vedno namreč prevladuje težnja kapitala h koncentraciji, kar vodi v deklasacijo družbenih slojev, po subjektivni zavesti meščanskih, ki bi želeli ohraniti privilegije in družbeni položaj.



Take skupine se nagibajo k sovraštvu do socializma. Krivde za lastno deklasacijo ne valijo na aparat, ki jo povzroča, temveč na tiste, ki so se po tradicionalnih predstavah »kritično upirali sistemu«.