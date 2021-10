Sovretova nagrada za Marjanco Mihelič

Komisija za nagrade in priznanja DSKP je v utemeljitvi zapisala: »Besedilo, ki je izrazito filozofsko podloženo, ni le sem in tja zapleteno, temveč je to od začetka do konca, brez oddiha zamotan, vijugajoč in nemiren prepovedni tok z zelo svojevrstnim, večinoma hlastajoče zgoščenim ritmom, ki ga je Marjanci Mihelič uspelo prenesti v ustrezno, a vendarle smiselno in jasno ritmično strukturo. Prav s tem je bralcu omogočila gladko spremljanje toka misli skozi zavozlano gmoto labirintsko zloženih stavkov ter mu olajšala njihovo razmotavanje, v katero je sama dosledno, od prve do zadnje strani vložila velik prevajalski napor. S tem je dokazala tudi svoje natančno in prav tako nepopustljivo razumevanje mnogoterih, tako miselnih kot tematskih plasti besedila.«

Marjanca Mihelič je v preteklosti že prevajala zahtevna, kompleksna in včasih izjemno obsežna dela, s katerimi je opozarjala na bogastvo in vsestranskost madžarske književnosti. Po mnenju komisije pa je prav prevod Krasznahorkaijeve zbirke med njenimi največjimi dosežki, saj je uspešno spojila svoje prevajalske spretnosti in poglobljeno zlitost z avtorjevo mislijo in poetiko. Posebnega pomena je, da se po njeni zaslugi Sovretova nagrada tokrat prvič podeljuje prevodu iz madžarščine.

Svet gre naprej je filozofsko navdahnjena zbirka kratkih zgodb, ki se ukvarja z liki, na različne načine potisnjenimi do roba sveta. Zgodbe se pnejo v dolgih stavkih, ki so za avtorja značilni in so ga skozi opus že uveljavili kot kultno literarno figuro. Nenavadna knjiga pa izrisuje nedoumljivo zapletenost sveta, ki jo lahko malo razgrnemo le skozi pripoved, so zapisali pri Beletrini, kjer je knjiga izšla.

Podelitev Sovretove nagrade bo v petek, 22. oktobra, ob 19. uri v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik. Pogovor z nagrajenko bo vodila literarna kritičarka Ana Geršak.

Lani je Sovretovo nagrado prejela Aleksandra Rekar za prevod knjige Rodbina Miljenka Jergovića.