Spakirali kovčke, se vračali kot lastovke, pognali korenine v svetu

»Smo začeli 'brisati prah z dragocenih spominov izseljencev', zaenkrat tistih iz Švedske in Brazilije, ter temeljev iz zgodovine nastanka in razvoja Slovenske izseljenske matice.« Tako Janez Rogelj pojasnjuje svojo odločitev za pripravo najnovejše knjige o slovenskih izseljencih v sliki in besedi. V teh zgodbah so sistematično in obširno opisani spomini ne le na znane in uspešne izseljence, temveč tudi na mnoge naše rojake, »ki niso mogli blesteti z merljivimi ekonomskimi, znanstveno-tehničnimi, kulturnimi ter športnimi rezultati, a so vseeno tudi oni pustili svoj pečat. Verjetno bi kmalu izginili iz naših spominov, a to bi bilo krivično, predvsem pa škodljivo. Brez te večine izseljencev sploh ne moremo govoriti o slovenskem izseljenstvu.« Knjiga naj bi tako tudi prispevala k vključitvi slovenskega izseljenstva v zakladnico pregleda svetovnega izseljenstva.