Subtilna značajska študija

Fiktivna avtobiografija, ki bi jo morda celo res lahko napisala Dora Maar, bralec pa se glede na lucidne interpretacije brez posebnih težav lahko nekoliko spreneveda in si domišlja, da je avtorica ona. Delo je sicer označeno kot roman, vendar v njem ni veliko romanesknega, ker je pisano v prvi osebi, se pravzaprav skuša ustvariti vtis avtentičnih reminiscenc nekakšnih avtobiografskih zapisov. Kaj v knjigi res temelji na zapiskih Dore Maar, ki so nastali v letih 1958 in 1959, iz besedila ni razvidno, kot je v različnih intervjujih poudarila sama avtorica, pa gre za fragmentaren tekst, ki ji je pri delu služil zgolj kot okvir za pripoved.