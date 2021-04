V družbi androginih žab in razočaranih pingvinov

V nadaljevanju preberite:



Pri založbi VigeVageKnjige je te dni pestro in živahno – pravkar so izdali serijo kratkih komičnih stripov Žabci oblikovalke in ilustratorke Dore Kaštrun, ki se na humoren in igriv način loteva tako besed­nih iger kot umetnosti, vere, podnebne katastrofe, neokapitalizma in samohranilk (takšnih, ki se samo hranijo), razglasili izbrance razpisa za izvirni risoroman ter s pridobitvijo UDK za književnost svojim izdajam v knjižnicah zagotovili večjo pojavnost in dostopnost. »Skrb za bralno pismenost tako otrok kot odraslih je že od začetkov založbe eden naših ključnih ciljev, tudi zato je to, kje so naše knjige v knjiž­nicah, tako pomembno,« ob tem dodaja urednica in založnica Anja Zag Golob.