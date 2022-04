V svetu čarovnikov in zmajev

V nadaljevanju preberite:

Žanrska literatura je tako v Sloveniji kot v svetu nemalokrat odrinjena, sploh pri tistih, ki menijo, da gre za manj kakovostna literarna dela, namenjena zabavi mlajših bralcev – tistih, ki raje posegajo po »resnejši literaturi«. Kaj povzroča takšne predsodke, kaj zaznamuje produkcijo (slovenske) fantazijske literature in kako je sprejeta med kritiki in bralci?

Pri nas je žanr še vedno »sumljiv«, je poudaril glavni urednik Cankarjeve založbe Aljoša Harlamov, čeprav nove generacije kritikov in urednikov to počasi spreminjajo, razlog je v majhnosti trga, večinoma odvisnega od subvencij, ki so namenjene predvsem nežanrski, »resni literaturi«; »še Golobove kriminalke izhajajo s subvencijo, pa je (slovenska) kriminalka trenutno pri nas najbolj popularen in prodajan žanr. To pomeni, da fantazijsko literaturo v slovenščini pišejo večinoma entuziasti in da večinoma izhaja pri polprofesionalnih založbah ali celo samozaložbah, kar se pozna na kakovosti. So pa nekatera znamenja, da se to morda počasi spreminja.«

Problematičen je tudi negativen odnos do »šunda« in »množične zabave«, ki izhaja iz mita o narodotvorni funkciji slovenske književnosti, je povedal Harlamov, slovenski literarni kritiki deloma manjka tudi aparat za presojo žanra, »saj je akademsko raziskovanje literature pri nas večinoma zelo esencialistično, filozofsko, premalo naratološko ali celo literarnovedno. Z bralci je seveda drugače; ti berejo, kar jim je všeč, ne glede na to, kaj o tem misli literarna kritika.«