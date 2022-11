Včasih si na konju, včasih pa je konj na tebi

V nadaljevanju preberite:

»Režim je razumel, da se nekdo, ki se ob odhodu od doma sprašuje so moje hlače dovolj dolge, je moja ruta na svojem mestu, se moja šminka vidi, ali me bodo prebičali, ne sprašuje kje je moja svoboda misli, kje je moja svoboda govora, je moje življenje znosno ...« je v prelomnem prvencu Perzepolis, ki intimno spretno prepleta s političnim, zapisala Marjane Satrapi.

Če v albumu Perzepolis, ki je leta 2008 pri društvu za oživljanje zgodbe 2 koluta izšel v dveh knjigah, Zgodba o otroštvu in Zgodba o vrnitvi, sprva razgrinja iransko zgodovino s perspektive devetletne deklice, ki je islamsko kulturno revolucijo leta 1979 doživljala v duhu velikega pričakovanja, nato pa skozi oči štirinajstlet­nice, ki se v želji po svobodi opravi študirat na Dunaj, se v Piščancu s slivami in Vezeninah politično – čeprav neizogibno vpisano v družbo in like, ki jih gradi avtorica – umakne intimnejšemu.