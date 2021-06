Letošnja Vilenica bo v znamenju Winklerja in Dekleve

Pripadnik generacije, ki se je borila proti staršem

Slovenski avtor v fokusu 36. Vilenice bo Milan Dekleva.

Vsestranski ustvarjalec Dekleva

Jama Vilenica.

Septembra se bo pod kapnike najbolj literarne izmed več kot 8000 slovenskih jam vrnil festival Vilenica, tokrat kot preplet dogajanja v živo in v vzporednem digitalnem svetu. Organizatorji so znova pohiteli in že precej pred festivalom s krovnim geslom Strah in pogum objavili imeni literatov, ki bosta v častnem žarišču. Veliki nagrajenec bo, slovenski avtor v fokusu pa»Ko pišem, si nikdar ne zamislim vnaprej, o čem bom pisal, raje se prepustim jeziku, avtonomnemu pisanju, kot so ga poznali francoski nadrealisti, in potem me smrt – ne da bi sploh hotel ali o tem razmišljal – vedno znova dohiti, ujame; nehote se vračam v otroštvo, k podobam smrti, ki sem jih videl,« so besede avstrijskega pisatelja Josefa Winklerja iz Delovih Književnih listov , ki jih organizator festivala, Društvo slovenskih pisateljev, citira v gradivu za novinarje.Opus Winklerja, rojenega leta 1953 v Kameringu na severu Koroške, je bogat in ničkolikokrat nagrajen – med drugim je prejel veliko avstrijsko državno nagrado za literaturo in osrednjo nemško Büchnerjevo –, nadrealistični zven ima tudi naslov njegove knjige Trepalnico si izpulim in z njo do smrti te zabodem, ki jo je mogoče ob romanih Ko bo nekoč tako daleč in Roppongi.Rekviem za očeta prebirati tudi v slovenščini.Sicer je pri nemški založbi Suhrkamp, ki ji je zvest od davnega leta 1979, ko je tam izšel njegov prvenec Menschenkind (Človeški otrok), objavil 19 romanov. Velja za pripadnika generacije avstrijskih piscev, ki se je borila proti staršem, zagovornikom nacizma. V vseh knjigah uporablja metafore v smislu, da »Avstrija še zdaj jé kruh iz žita, ki je zraslo na tleh, prepojenih s krvjo in prežetih z nacizmom«. Tudi v utemeljitvi vileniške nagrade ostaja aktualen z opozorilom, da nacizem ni izginil, ter neizprosnim opominjanjem, da smo minljivi.Slovenski avtor v letošnjem fokusu bo pesnik, pisatelj, dramatik, esejist in prevajalec Milan Dekleva, ki je v Sloveniji prejel tako rekoč vse nagrade, kar jih je mogoče doseči z literaturo. Tudi Prešernovo za življenjski opus. Vsestranski ustvarjalec je letnik 1946, doslej je objavil 25 pesniških zbirk, osem romanov, eseje in dramska besedila.Geslo Strah in pogum bo v žarišče vrnilo tudi Edvarda Kocbeka, sicer pa so v programu Vilenice med 7. in 12. septembrom kot osrednje vprašanje izpostavili razmislek, ali je strah le druga plat poguma. Zastavljeno bo kot odziv na čas, v katerem smo se zaradi pandemije znašli v fizični, a tudi vse večji socialni in psihološki izoliranosti, omejeni na virtualne stike, družbene mehurčke, ki jih skoraj ni mogoče predreti in še oblikovati polje javnega, družbenega, ne da bi bili pri tem v navzkrižju z zakonom oziroma izpostavljali svoje zdravje in zdravje drugih.Literatura v središču bo sodobna portugalska književnost, sicer pa napovedujejo 14 avtorjev iz desetih držav srednje Evrope in širšega prostora.