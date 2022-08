Vse, kar si svet želi, so spremembe

V nadaljevanju preberite:

Pandemijo, ki je izbruhnila pred dvema letoma in ji ni videti konca, čeprav je zdaj obstranska tema, smo pričakali bolj ali manj (ne)pripravljeni. Nenadne omejitve, prepovedi tudi tistega, kar smo imeli za najbolj samoumevno, bližine, dotikov, pa prilagoditve navad, dejavnosti ter z njimi politični zasuki so sprožili številne pomisleke – tudi o prihodnosti.

In tako si majhna, tanka knjižica, a iz pomembne serije (Thoughts on Curating) pomembnih distributerjev Sternberga in MIT Unannounced Voices: Curatorial Practice and Changing Institutions kustosinje, avtorice in direktorice Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu Zdenke Badovinac zastavlja pomembno in veliko vprašanje: kakšna je naša prihodnost in kateri glasovi jo bodo naznanjali? Pa še in predvsem: kakšne kuratorske prakse in kakšne vrste institucij lahko najbolje služijo našemu spreminjajočemu se svetu?