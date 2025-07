Werner Herzog o džungli, tokrat brez kamere

V nadaljevanju preberite:

Letošnjo pomlad, približno ob istem času, ko je nemški režiser Werner Herzog v Sloveniji snemal svoj zadnji film, je v slovenščini izšel prevod njegovega prvega romana Somračni svet. Knjiga, ki je glede na dolžino prej novela kot roman, govori o Hirooju Onodi, japonskem vojaku, ki je v džungli enega od filipinskih otočkov v pričakovanju zmagovite vrnitve imperialne armade vztrajal še tri desetletja po drugi svetovni vojni.

Fascinacija nad džunglo oziroma blaznečim človekom, ki se v njej bori za preživetje, je stalnica Herzogovih filmov. Boj med bolj ali manj norim protagonistom in podivjano tropsko naravo je tema številnih njegovih najprepoznavnejših del, denimo Aguirre, srd božji, Fitzcarraldo in Reševanje ob zori. Vendar pa je tematiko, ki ga obseda že vsaj od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja, pred nekaj leti prvič obdelal v literarnem, ne filmskem mediju. V prevodu Sama Kuščerja je od letos na voljo tudi slovenskim bralcem.