Pionir novega nemškega filma bo dobil zlatega leva

Najstarejši in eden od velikih petih mednarodnih filmskih festivalov, v nam bližnjih Benetkah, bo letos v 82. izvedbi tako kot ponavadi potekal konec avgusta in na začetku septembra. Prestižnega zlatega leva za življenjske dosežke bo dobil pionir novega nemškega filma, predvsem režiser, vendar tudi producent, scenarist, igralec, režiser oper in pisatelj Werner Herzog.

Umetniški direktor festivala Alberto Barbera je Herzoga opisal kot neumornega raziskovalca, ki je v celotni karieri premikal meje filma in pripovedovanja zgodb. Med Herzogovimi izdelki je izpostavil filme Znaki življenja, Vampir Nosferatu, Aguirre, Srd božji, Fitzcarraldo, Pokvarjeni poročnik: New Orleans in Človek grizli. »Vedno sem se trudil biti dober vojak filma in to se mi zdi kot odlikovanje za moje delo. Hvala,« se je na novico o nagradi odzval 82-letni filmar. Trenutno na Irskem snema film Bucking Fastard, v katerem igrata sestri Rooney in Kate Mara, pred kratkim pa je končal v Afriki posneti dokumentarec – tudi tem se intenzivno posveča – Ghost Elephants. »Nisem še končal,« je Herzog povedal o svoji nadaljnji karieri.

Letošnji nagrajenec, ki je trenutno poročen s tretjo ženo in ima tri otroke, se je rodil leta 1942 v nacistični Nemčiji s priimkom hrvaške matere Stipetić. V Herzoga se je preimenoval po očetu Nemcu, ki sicer ni živel z družino, ker se mu je zdel njegov priimek bolj veličasten; herzog v nemščini pomeni vojvoda. Čeprav je odraščal v odmaknjenih bavarskih Alpah, kjer menda sploh ni vedel, da kino obstaja, je svoj prvi kratki film Herakles posnel, še preden je dopolnil 20 let.

Njegov najbolj znani film je najbrž Vampir Nosferatu (Nosferatu – Phantom der Nacht, 1979), predelava nemega filma iz leta 1922, ki je nastal na podlagi romana Drakula (Dracula, 1897) irskega pistelja Brama Stokerja. Za film režiser F. W. Murnau ni imel avtorskih pravic, zato je bil grof Drakula grof Orlok. V Hercogovem filmu je bil vampir izvirni Drakula, ker so avtorske pravice za roman že potekle. Upodobil ga je večinoma vedno izvrstni igralec – in mnogo manj izvrstna oseba – Klaus Kinski, s katerim je Herzog posnel pet filmov, njegova ljubezen pa je bila Isabelle Adjani.

Čeprav je bil Herzog aktiven predvsem za kamero, je bil pogosto pred njo. Tudi mlajši ljubitelji filmov so ga v tej vlogi spoznali kot glavnega negativca, psihopatskega ruskega mafijca Zeka v hollywoodski uspešnici Jack Reacher (2012), kjer je naslovni lik upodobil Tom Cruise.