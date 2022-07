Midva ne bova rešila sveta

V nadaljevanju preberite:

Deset samostojnih besedil, ki vsega skupaj zasedejo nekaj manj kot 160 strani majhnega formata in sorazmerno velike pisave, zaznamuje še poljudnoznanstvena podstat, katere rezultat so zračna pisava, podprimeri, različni načini razlage iste poante ter izrazito odprte zastavitve. Jasno je torej, da se delo med branjem vedno bolj izkazuje za kopico intrigantnih izhodišč k razmisleku o teorijah zarot, ki se ne vselej utegnejo posvetiti morebitnim protiprimerom oziroma izjemam, kar ostaja naloga za bralstvo (nenazadnje opremljeno z osnovnimi predpostavkami knjige pred seboj) ali za dodatne, bolj specifične in usmerjene raziskave ter razmisleke.