Ocenjujemo: Edina

V nadaljevanju preberite:

Ko sem pred časom pisala o knjižnem prvencu Davorke Štefanec Strašilka, sem domnevala, da bo prvemu delu sledil drugi in da bomo v njem brali (tudi ali predvsem) o negativcu Bestruku in njegovi vojski in dobili odgovore na vprašanja, ki so v prvem delu ostala še brez odgovorov. Vse to drži, povrhu nam drugi del ponudi še kaj več, denimo zanimivo razširi dogajalni prostor. Precej bolje se seznanimo s Podsvetom, avtorica pa nas odpelje tudi v Ljubljano, na Škotsko in nazaj v Tolmin, kjer se je vse skupaj začelo. Davorka Štefanec začne udarno, in sicer s sojenjem protagonistki v Podsvetu, kjer jo imajo nekateri za izdajalko (ker ni ozdravila samo madhyarta, torej Oliverja, ki ji je bil namenjen, pač pa tudi njegovega očeta, ki pa ni bil namenjen tako imenovanemu ohranjanju ravnovesja), a zgodi se nekaj nepričakovanega – vitica življenja jo sama od sebe okrona za vladarico, kar zbrane povsem prepriča, saj vitici popolnoma zaupajo. Kmalu zatem ji Mareé zaupa, da prihaja vojna; jo lahko dea matre prepreči? Sovražnik je seveda Bestruk, ki so ga pred časom izločili iz Velikega sveta, ker se niso strinjali z njegovim prepričanjem, da bi moral biti Medsvet (torej naš, človeški svet) njihov, ker da si ga ljudje z