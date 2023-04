Ocenjujemo: Gledališče in vojna

V nadaljevanju preberite:

Gledališče in vojna se premika od razmeroma splošnega pogleda proti izrazito specifičnemu in na tej poti s pazljivostjo prevprašuje gledalske in ustvarjalske pozicije, gledališke pojave, ki vznikajo iz jedrnega vprašanja, postavi v kontekst, ki omogoča, da natančno razumemo način, kako se umeščajo v uprizoritveno krajino, naposled pa pogleda še mimo instantnih sodb, ki so jih lahko deležni oziroma deležne ustvarjalci oziroma ustvarjalke, kot je Oliver Frljić, ter tako, denimo, v njegovem delu uzre nesporne umetniške kvalitete.