Ocenjujemo: Janja Kosi: Od ... do ...

Pohvalimo lahko avtoričino stalno raziskovanje v izraznosti ter učinkih različnih medijev, kljub temu pa bi si želeli videti več medijev, ki učinkujejo bolj osebno in za katere je že dokazala, da jih obvlada. Aktualna svetlobna prostorska postavitev bi bila lahko še bolj vsebinsko dodelana ter likovno sveža, domiselna in koherentna, saj gledalec kljub učinku domačnosti, ki ga dosega s svetlobo, do del občuti predvsem distanciranost.