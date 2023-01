Ocenjujemo: Kdo je kriv, da je zima bela, in druge zgodbe

V nadaljevanju preberite:

Vseh devet zgodb se zaokroži v celoto, ne samo s pomočjo Eve, pač pa se prva dogaja v času priprav na šolo, torej ob nakupu šolskih potrebščin, zadnja pa na morju, bodisi pozno pomladi ali poleti, morda že na počitnicah, kar pomeni, da časovno zaobjamejo približno eno šolsko leto. Opisane prizore spremljajo barvite in igrive ilustracije, v razponu od vinjet do enostranskih, od statičnih do dinamičnih.