Ocenjujemo: Neli Kodrič, Fronta

Prikaz najstnikov kot izgubljenih posameznikov, ki jih premetava sem in tja, kot oseb, ki se (še) iščejo, je seveda verodostojen in tudi vsa tuhtanja članov klape o obstoju, smislu in njihovih odnosih so zanimiva, predvsem v izpostavitvi tega, da je morda to, kar najstnike še najbolj zaznamuje (in tudi frustrira), ravno razlika ali neskladje med videzom in vsem, kar se skriva za njim, med javno podobo in zasebnim jazom, težava je le, da je temu odmerjenega preveč prostora, če beremo knjigo kot detektivski roman.